對美豬態度 侯友宜：不鼓勵更不要吃 10:452020/09/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，不鼓勵更希望大家不要吃美豬。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前新北市長朱立倫日前指出若要美豬進口，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌要先帶頭吃美豬，新北市長侯友宜21日受訪時指出，他從不鼓勵大家吃有萊克多巴胺的美豬，不但不鼓勵也不希望進來，但既然檔不住，大家就不要吃。 侯友宜說，美豬對健康風險有疑慮的，提醒大家不要吃到美豬， 就必須要清楚標示產地，美豬來源也要清楚勾勒出來，避免全民誤吃美豬。 侯友宜說，在美豬健康風險沒有解決之前，不但要善意提醒，不但不鼓勵吃，也希望大家都不要吃。 (中時 ) #美豬 #侯友宜 #朱立倫 #萊克多巴胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲北約 印太說不 04:102020/09/21 時論廣場 台美經濟對話 蔡盼及早進行 04:102020/09/21 政治要聞 會談倉促登場 經濟部險反應不及 04:102020/09/21 政治要聞 蕭美琴頭銜 改稱台灣駐美大使 民進黨喊撤國父遺照 國民黨轟去中華民國化 04:102020/09/21 政治要聞 謝和弦再度開砲隔空怒嗆Keanna 「一個媳婦自傲到全家人反感」 09:172020/09/21 娛樂 刊登萊豬廣告 科學人認錯撤稿 04:102020/09/21 生活新聞 發展美台關係的成本 04:102020/09/21 時論廣場 專家傳真－亞洲信貸市場的獨特優勢 04:102020/09/21 專題周報 帶美豬風向 農委會1450再啟動 04:102020/09/21 生活新聞 民進黨災難來了？陳時中若選2022台北市長 媒體人斷言慘況 09:442020/09/21 政治 政治熱門新聞 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 2022台北市長街頭民調 這兩人支持度逆轉跌破眼鏡 - 政治 共機連日擾台 港媒解讀汪洋「七大密碼」藏對台重大訊息 - 政治 軍事專家一看大陸戰機航跡圖經過「這兩處」嚇呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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