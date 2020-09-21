前新北市長朱立倫日前指出若要美豬進口，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌要先帶頭吃美豬，新北市長侯友宜21日受訪時指出，他從不鼓勵大家吃有萊克多巴胺的美豬，不但不鼓勵也不希望進來，但既然檔不住，大家就不要吃。

侯友宜說，美豬對健康風險有疑慮的，提醒大家不要吃到美豬， 就必須要清楚標示產地，美豬來源也要清楚勾勒出來，避免全民誤吃美豬。

侯友宜說，在美豬健康風險沒有解決之前，不但要善意提醒，不但不鼓勵吃，也希望大家都不要吃。

(中時 )