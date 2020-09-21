「小鬼」黃鴻升上周三（16日）因主動脈剝離引起血管阻塞不幸猝逝，享年36歲，噩耗讓演藝圈好友都無法接受，女友峮峮傷心欲絕，她連續3天都到場守候，也讓外界都很關心峮峮的身體狀況，而她的好友黃沐妍（小豬）也曝光峮峮進食照，替她向大家報平安。

小鬼靈堂自19日開放後，女友峮峮連續3天都到場守候男友，峮峮的經紀人小乖日前則表示，從黃鴻升逝世後，峮峮就心情低落，她自從得知靈堂開放時間後，每天都想去跟小鬼說話「不想要有後悔」。

峮峮前2天都是一早就抵達、直到晚上才離開，今天也是一早就到靈堂，不免讓外界擔心她的身體狀況，對此，峮峮的好友黃沐妍（小豬）昨深夜則曬峮峮進食照，照片中，峮峮綁著高馬尾、頂著素顏，雙手捧起碗、低頭吃食物，模樣相當憔悴。

黃沐妍曬峮峮進食照，替她向大家報平安。（圖／取材自黃沐妍Instagram）

同時，黃沐妍也在限時動態發文寫下：「她有乖乖吃飯，你們放心」，短短幾個字讓人看了心疼，而今天是小鬼靈堂開放的第3天，同時也是最後一天，峮峮一早就忍淚到靈堂陪男友，要陪小鬼走完人生最後一程。

(中時新聞網)