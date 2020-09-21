小熊隊日籍投手達比修有今（21）日對雙城隊先發，是爭奪國家聯盟「賽揚獎」的重要一戰。結果他失手了，只投6局就失掉4分，且都是自責分；終場雙城以4比0完封小熊，達比修有2連敗，戰績7勝3敗、自責分率2.22，而且中斷了連續9場優質先發的紀錄。

達比修有今天開局不順，1局上就被擊出3支安打失1分，2局上又挨了2支安打再掉1分。3至6局終於穩定下來，把自責分率再慢慢降低；但7局上又出現麻煩，先被岡薩雷斯敲出二壘安打，再被凱普勒揮出全壘打，一口氣再失2分，只好退場休息。

雙城隊開路先鋒凱普勒此役5打數3安打猛打賞演出，包括1轟，共有3分打點進帳，堪稱達比修有的剋星。且小熊今天只有4支零星安打，得分機會也未能把握，以致無法破蛋。

達比修有總計投6局99球，被敲9支安打、包括1支全壘打，有1次四壞球，失4分吞下敗投。唯一可取之處是送出9次三振，總數衝到88K，對於爭奪賽揚獎有加分作用。

按照賽程表來看，達比修有還有1次先發機會，等於是今年國聯賽揚獎的期末考，要好好把握，不能再凸槌。

(中時 )