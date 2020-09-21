日本寫真女星橋本ひかり，近日接受節目直播採訪時，竟在節目中大方脫衣展現比基尼，沒想到一脫外套竟「意外走光」，雖節目內容已遭到節目後製刪除，但某些片段還是被網友錄製並在網路上瘋傳，讓她再度成為話題人物。

頂著「法律系女大生」頭銜出道的橋本ひかり，擁有甜美外表與圓潤大眼，加上雄偉的上圍及白皙纖腰，今年六月一推出首本半裸寫真集《ヒカリノキセツ》便立即吸引粉絲的目光並創下驚人銷售，還一度登上亞馬遜的銷售冠軍，成功打開知名度。

在 Instagram 查看這則貼文 橋本ひかり（@hikari.hashimoto）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 15 日 上午 9:14 張貼

而過去她曾以翹臀參加網路發起的「瓶蓋挑戰」活動成功製造話題，近日她接受日本綜藝節目「The NIGHT」的專訪時，僅穿著一件白色針織小外套搭配紫藍色比基尼，為了展示性感的比基尼她大方脫掉外衣，此時主持人卻露出驚恐的表情，原來是她在過程中絲毫沒發現布料已經移位因此「不小心露點」，讓網友們全暴動。

雖事後上傳的影片已遭到電視台刪除部份片段，但手腳快的網友已在直播當時截取下來並在網路上瘋狂流傳，她也因此再度爆紅一舉登上熱搜。

(中時新聞網)