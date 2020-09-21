（中科管理局今日展示最新研發的「AI智慧災防機器人」。圖／曾麗芳攝）

救災也要藉助AI科技！中科管理局今（21）日展示最新研發的「AI智慧災防機器人」，這也是首部以科學園區廠房的特殊環境條件需求所開發的原創產品，具備遠程遙控、八方位感應避障、爬梯防傾覆、有害氣體偵測及智慧視覺辨識火源偵測等特色功能，已在友達中科廠域完成測試，未來將有機會進一步商品化，成為科學園區救災科技利器。

中科管理局副局長施文芳指出，今日展示的坦克型AI智慧災防機器人，是由中科智慧機器人自造基地結合工研院研發團隊合作開發，搭載快拆式多功能感應元件，搭配輕量化、簡易化直覺式操作介面設計，能配合火場需求快速更換合適的感應器、可即時偵測有毒害或可燃氣體，也能解決坊間機器人笨重且不易操作的問題。

此外，坦克造型的設計能強化整體穩定性並具防傾功能，可暢行於崎嶇地形，另導入AI視覺辨識並強化遠程操控功能，更能讓機器人能在視線不佳、幽暗惡劣火場邊自動偵測追蹤火源，運用高壓水柱準確完成救火任務，保障第一線消防員的人身安全。

施文芳進一步表示，AI智慧災防機器人已在中興大學電機系教授蔡清池等人見證下，赴友達中科廠域進行原型測試驗證。未來將積極投入「AI智慧災防機器人1.5版優化升級計畫」，再視園區廠商需求提供租賃服務或以災防機器人為示範教材，開設軟硬體教學課程，擴大其商業價值。

施文芳強調，該災防機器人透過結合科技運用，除可提升救災效率與安全，亦能在擴大推廣後發展出更具價值的智慧多功能救災能力，營造廠商更安心的投資環境。

(工商 )