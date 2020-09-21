隨著生產型態改變、新冠疫情的衝擊，進而加速廠商對於智慧製造的需求，台灣電路板協會（TPCA） 17日舉辦PCBECI設備聯網示範團隊的專案成果發表會暨智慧製造論壇，經濟部工業局電資組副組長呂正欽也蒞臨見證團隊的執行成果，並讚揚PCB整體供應鏈為台灣電子產業的基石，藉由系統整合商與專用設備團隊的努力，大大提升整體產業的競爭力與重要性。

PCBECI設備聯網示範團隊的成軍，來自透過TPCA與資策會團隊合作，在協會平台探討出關鍵製程與團隊結構，促成由系統整合商沃亞科技主導，與國產四大主設備製造商志聖工業、東台精機、群翊工業、揚博科技串連合作。團隊2018年時獲經濟部工業局政策支援以協助台灣的20家中小型PCB企業，順利完成105台舊有設備升級智慧聯網功能。

發表會上沃亞科技經理方鴻文表示專案過程雖是艱辛的，但也意義重大，它標示著台灣PCB產業的打底固本，藉由共通的設備聯網標準PCBECI的導入關鍵製程，透過整合性解決中小型企業內舊設備聯網各種複雜問題，開發出適合PCB設備統一標準的解決方案，進而發揮出關鍵站別中資訊流串連的綜效。此計畫同時，也挹注資源協助本土代表性的設備商，開發新設備智慧化升級技術，如設備預知保養，除了降低設備商與客戶的維護成本外，也進而提升產品良率，為客戶創造更大利益，大幅提升台灣板廠與設備產業的國際競爭力。

成果發表會上除了團隊的專案報告外，也邀請到三家參與計畫導入的PCB廠商：龍懋電子、凱喬線路、喬旋精密分享期間困難突破、擴充彈性與成果效益，如中小型板廠在所擁有的資源有限下，所面臨的困境、效益評估、分工合作、以及如何滿足板廠對於未來擴充PCB智慧製造應用的期許。同時，聯盟團隊廠商也在現場擺設攤位與參加者進行面對面的互動，透過機聯網戰情室的實際操作情況，把兩年珍貴的實戰經驗擴散分享給全體產業。

同日由TPCA與金屬中心合作舉辦的智慧製造論壇，更難得邀請到趨勢科技、中華電信、工研院微系統中心、金屬中心、鵬鼎控股，做資安防護、5G專網、國產感測器、先進倉儲管理系統等議題發表，各項主題與PCBECI機聯網解決方案相互輝映，提供產業從底層設備聯網升級到智慧生產、智慧營運與資安防護等全方位智慧製造相關實務分享，全天吸引近200人次的參與，提供產業界一同在這關鍵的時刻與TPCA探尋PCB智慧製造的未來可能。

(工商 )