徐永明遭起訴 時力11點召開記者會回應 10:532020/09/21 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 時力前黨主席徐永明 (左) (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 時力前黨主席徐永明7月因涉貪遭收押，而後交保候傳。台北地檢署今日上午10點召開記者會說明，並將依貪汙治罪條例起訴。時力黨部將於11點召開記者會回應。 (中時 ) #時力 #徐永明 #涉貪 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 2022台北市長街頭民調 這兩人支持度逆轉跌破眼鏡 - 政治 共機連日擾台 港媒解讀汪洋「七大密碼」藏對台重大訊息 - 政治 軍事專家一看大陸戰機航跡圖經過「這兩處」嚇呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。