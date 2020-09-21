工業電腦廠新漢（8234）股東常會通過配息0.8元，9日以23.4元參考價除息交易。新漢除息以來股價緩步墊高，於除息路上穩健前行，今（21）日開高小漲0.83％至24.2元，歷時9天完成填息。惟隨後賣單出籠拖累股價翻黑，盤中小跌0.21％。

新漢受新冠肺炎疫情影響出貨、匯損拖累業外轉虧，2020年上半年歸屬母公司稅後淨利0.51億元、年減56.47％，每股盈餘（EPS）0.37元，雙創近3年同期低點。累計前8月自結合併營收43.06億元、年減5.61％，仍創同期次高。

新漢董事長林茂昌表示，公司已轉型為提供工業4.0整體解決方案的創新創業集團，今年營運目標使事業部及子公司更專業聚焦，使重要新產品或解決方案成為重要成長引擎，掌握機器人、智慧製造、工廠資安、智慧醫療等領域需求商機，維持營運成長動能。

林茂昌認為，新漢去年業績成長，轉型提供解決方案進度還要加速。今年雖受新冠肺炎疫情延燒全球，全球景氣不容樂觀，但工業4.0相關市場仍在升溫，新漢諸多新投資也正要開始顯著貢獻營收，在新產品、大客戶、新專案加持下，全年業績表現仍值得期待。

而5G大頻寬、廣連結、低延遲等特色，被視為是人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等應用落地發展的最後一塊拼圖。新漢對此持續深耕技術研發、展開相關布局，開發的200G網路卡已進入研發後期，希望能在第四季量產。

同時，新漢年初亦宣布攜手詮隼科技，結合雙方在硬體平台及軟體技術優勢，共同開發網路效能測試解決方案，預期將能有效開拓亞太市場在網路效能測試配備需求，初期鎖定中國大陸、台灣、日韓及東南亞等亞太區市場，搶攻攻5G測試設備商機。

(時報資訊)