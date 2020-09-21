美國科技股上周五繼續下挫，華爾街三大指數收黑，為連續第三周周線收黑。主要為美國財政刺激方案的協商沒有出現進展，市場並關注新冠疫苗的推出時程。

周一香港恆生指數開高走低，跌178點或-0.73%，為24277點。國企股(H股)跌34點或-0.35%，為9768點。建築、傳媒印刷為領跌最多板塊，分別跌4.6%和跌1.8%。

騰訊跌0.95%，暫報520港元。美國商務部禁制令周一生效，對WeChat施加一些限制和禁止，包括對美國行動App商店對WeChat進或維護應用程式，或對WeChat城市進行優化；而美國一般民眾仍可繼續使用WeChat。騰訊指出，禁令生效後，美國WeChat用戶可能可以繼續使用WeChat進行溝通，但WeChat在美國無法獲得新用戶，對現有WeChat應用程式進行更新可能也會受影響。

匯豐上午最低跌4.4%，來到29.6港元近25年最低，目前跌3.4%，暫報29.9港元。中國商務部公布不可靠實體清單規定，計有14條，中國官媒引述消息人士，匯豐控股和聯邦快遞(FedEx)可能會被列入不可靠實體清單。

目前歐美等國際股市皆走弱，港股承賣壓，國際關係的情況複雜，投資人趨向謹慎。

(時報資訊)