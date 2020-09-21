根據富蘭克林投顧「國民e帳戶」相關統計表現，截至8月底，單筆申購及定期定額存基金方面，皆有見到防禦需求，包括公用事業、黃金、美元平衡型及伊斯蘭債券型基金等，仍有顯著的買盤回流支持。

以公用事業型基金來看，近半年來表現績效也可圈可點，包括：群益15年期以上公用事業公司債ETF(00755B)、兆豐國際目標策略ETF及富蘭克林公用事業基金美元A1股基金等，至少都有9%的報酬率。

就美股歷年來表現而言，8月原是傳統上相對平靜的月份，惟在科技等強勢族群的助攻下，指數仍是看回不回，然而累積漲幅已高，讓部分投資人提早轉向其他具防禦性的資產布局，以求降低整體風險。

富蘭克林表示，隨著美中關係緊張、美國新一輪紓困方案卡關、全球疫情未見明顯緩和等，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，恐面臨不小逢高獲利了結賣壓，建議投資仍應回歸基本面。

(時報資訊)