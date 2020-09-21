共機擾台 侯友宜：兩岸應回歸正常交流 10:562020/09/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機擾台，侯友宜認為，兩岸應回歸正常交流。（資料照，圖/葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機近日頻繁擾台，新北市長侯友宜21日被問到此事時認為，不需要用這樣形式挑釁，呼籲兩岸應該要回歸正常經貿及文化教育交流，彼此互相認識。 侯友宜說，大家會有很多不一樣看法，我們國家要有自主權，國家要有防衛能力，大家還是要和和氣氣、平平安安。 (中時 ) #侯友宜 #國家 #兩岸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩岸兵凶戰危 吳斯懷：彼此節制 04:102020/09/21 政治要聞 最冷海峽論壇開幕 汪洋：交流兩利、隔阻兩傷 04:102020/09/21 全球財經 中華民國 淪民進黨權宜工具 04:102020/09/21 政治要聞 食勢造英雄 麥味登、八方將掛牌 04:102020/09/21 財經焦點 2024首投族 國民黨恐輸24萬票 04:102020/09/21 政治要聞 海峽論壇登場 新黨：兩岸和平無價 04:102020/09/21 兩岸新聞 台灣人的幸福與悲哀 04:102020/09/21 時論廣場 大客戶撐腰 設備商營運漸入佳境 04:102020/09/21 產業．科技 阿美族台青 促兩岸少數民族融合 04:102020/09/21 兩岸新聞 菲看護無症狀確診 入境普篩揪出 04:102020/09/21 生活新聞 政治熱門新聞 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 2022台北市長街頭民調 這兩人支持度逆轉跌破眼鏡 - 政治 命理師大洩天機：國民黨已在醞釀另一「共主」 - 政治 共機連日擾台 港媒解讀汪洋「七大密碼」藏對台重大訊息 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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