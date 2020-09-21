共機近日頻繁擾台，新北市長侯友宜21日被問到此事時認為，不需要用這樣形式挑釁，呼籲兩岸應該要回歸正常經貿及文化教育交流，彼此互相認識。

侯友宜說，大家會有很多不一樣看法，我們國家要有自主權，國家要有防衛能力，大家還是要和和氣氣、平平安安。

(中時 )