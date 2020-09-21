搶攻中秋烤肉商機，凱達大飯店要讓饕客們有個難忘的中秋佳節，百宴自助餐廳特別規劃「中秋BBQ海陸雙饗」自助餐，讓您享受完美中秋假期。另外家宴中餐廳推出應景小點「玉兔奶酪」，師傅精心打造玉兔外型，造型逼真且萌度爆表，口感滑嫩奶香濃郁，喜愛甜點的您絕對不能錯過！

中秋節是一年之中與家人朋友歡聚團圓的幸福時刻，大啖烤物實為人生一大樂事，自10月1日至10月11日，主廚現場烹調美味料理，特選爐烤美國戰斧肋眼牛排，在地現撈海鮮基隆奶油蒸螃蟹、嗆辣澎湖小卷、青蔥烤生蠔無限量供應、鹽烤阿根廷天使紅蝦、孜然香料羊排、明太子醬燒雞丁，以及多達20種的法式精緻小點、瑞士頂級莫凡彼冰淇淋、泰國明果冰淇淋、包含台灣啤酒無限暢飲多種飲料，讓您吃飽喝足，。

台北市的第三個無圍牆博物館「萬華區」，也正是大家熟悉的「一府、二鹿、三艋舺」，從龍山寺到華西街夜市美食文化非常深厚，許多經典小吃在街頭隨處可見，隨著今年米其林指南公布，不少艋舺百年經典老店榜上有名，凱達大飯店藉此推出「必比登X百年經典」住房專案，精緻雙床房每晚只要1,199元起，家庭三人房每晚1,699元起，家庭四人房每晚2,199元起，平均每人只要550元起即可入住，依房型人數贈送「艋舺必比登美食兌換券」，憑券可兌換「小王煮瓜滷肉飯」或「兩喜號米粉炒」。

(中時 )