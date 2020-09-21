仲介土地換取政治獻金 趙正宇涉逃稅 11:002020/09/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 趙正宇。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢方起訴立委趙正宇有170萬元來源不明的財產外，也指控他去年居間仲介桃園土地買賣，收取221萬多元的佣金，但他要求建設公司以捐政治獻金的名義，分批捐給他用來逃稅，他個人所得稅少交了68萬元。 趙正宇家中被檢方搜出920萬元現金，他向檢方說明指出，大部分現金都是他從2017年到2018年仲介桃園多家大型建設公司的土地交易獲取的佣金，但檢方逐一比對清算後，發現扣除後仍有170萬元來源不明無法合理說明，更發現趙是「喬土地仲介大王」。 (中時 ) #趙正宇 #仲介土地 #政治獻金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布局多元資產 攻守兼備 04:102020/09/21 投資理財 把台灣人民越推越遠 吳斯懷呼籲中共節制挑釁 13:222020/09/20 政治 中秋魔咒 防股市震盪 04:102020/09/21 生活新聞 引宋史「人不率 順不從」 檢方對趙正宇求重刑 10:222020/09/21 社會 藏政治盤算？林明溱二度讓柯碰軟釘子 港媒嗅出端倪 08:022020/09/21 政治 欠稅土地被收國有 太極門支持者嗆執行官「你領多少獎金」涉恐嚇 21:522020/09/20 社會 女抗議遭送辦 反控警涉強制罪 04:102020/09/21 地方新聞 蘇揆避重就輕 在野齊轟失格 04:102020/09/20 政治要聞 制衡民進黨 民眾黨擬挺藍搶立院召委 04:102020/09/20 政治要聞 不滿太極門土地收國有 執行官住處前舉牌抗議涉恐嚇 11:302020/09/20 社會 社會熱門新聞 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 徐永明期約沒收錢內幕 竟是怕得罪徐旭東 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 經濟部官員遭施壓10年 沉痛請求重判收賄立委 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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