檢方起訴立委趙正宇有170萬元來源不明的財產外，也指控他去年居間仲介桃園土地買賣，收取221萬多元的佣金，但他要求建設公司以捐政治獻金的名義，分批捐給他用來逃稅，他個人所得稅少交了68萬元。

趙正宇家中被檢方搜出920萬元現金，他向檢方說明指出，大部分現金都是他從2017年到2018年仲介桃園多家大型建設公司的土地交易獲取的佣金，但檢方逐一比對清算後，發現扣除後仍有170萬元來源不明無法合理說明，更發現趙是「喬土地仲介大王」。

(中時 )