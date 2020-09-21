UNIQLO 9/21（一）正式上市粉絲熱愛的第二彈動畫版鬼滅之刃UT系列。動畫版鬼滅之刃UT完整呈現動畫版特色。本系列UT除了男女都可穿的T恤外，更首次推出童裝與可攜式托特包，滿足全家大小穿衣需求。為了回饋眾多粉絲，自9/21（一）起於UNIQLO網路商店或實體店舖單筆消費滿NT$1,500元，且內含一件鬼滅之刃UT系列商品，即可獲得鬼滅之刃聯名限量方巾乙個。網路商店開賣當天起於UNIQLO網路商店單筆消費不限金額且選擇宅配或超商取貨，即配送限量鬼滅之刃特別紙箱，身為鬼滅的粉絲這次千萬不要再錯過！

UT一直以世界大眾流行文化與平面藝術為靈感，邀請消費者藉由UT穿出他們心目中的理想世界，展現他們的個人特色。第二彈動畫版鬼滅之刃UT以動畫為設計靈感，除了主角竈門炭治郎外、我妻善逸、九柱等熱門角色外，更有即將上映的劇場版電影《鬼滅之刃：無限列車篇》裡扮演重要角色的炎柱躍上UT。

第二彈動畫版鬼滅之刃UT 2020/9/21起在UNIQLO全台實體店舖與網路商店販售，包含男裝6款（NT$390）、童裝6款（NT$290）、可攜式托特包3款（NT$390）。

9月21日起只要單筆消費滿NT$1,500，含任一件鬼滅之刃商品，即可獲得限量鬼滅之刃圖騰方巾乙個（左）。9月21日起，於UNIQLO網路商店單筆消費不限金額且選擇宅配或超商取貨，皆會配送限量鬼滅之刃特別紙箱。（UNIQLO提供／黃慧雯台北傳真）

9/21起，於UNIQLO網路商店或實體店舖單筆消費滿NT$1,500元，且內含一件鬼滅之刃UT系列商品，即可獲得鬼滅之刃聯名限量方巾乙個（單筆消費限贈一個，恕不累贈。全台共限量4950份，送完為止。）9/21起，於UNIQLO網路商店單筆消費不限金額且選擇宅配或超商取貨，即配送限量鬼滅之刃特別紙箱，數量有限，送完為止。

(科技)