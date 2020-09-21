921北市唯一倒塌的東星大樓，造成87人死亡，災情發生後國軍加入搶救行列。（圖／中時資料照）

921大地震，雙北各震倒一棟大樓， 台北市倒塌的八德路東星大樓，造成87人死亡，歷經10 年，2009年原地重建完工交屋；新北市新莊「博士的家」大樓45名住戶罹難、28人輕重傷，2004年10月大樓重建完成，更名為「民安領航」。

博士的家災後慘況。（中時資料照）

東星大樓倒塌，170名受災戶一起向建商求償28.1億元，雙方纏訟 14年後，最高法院認為承造商「鴻固營造」創辦人謝隆盛的繼承人、 監工徐茂雄等人有疏失，判決須連帶賠償受災戶1.9億，加上利息共 3.3億，不過，據了解，因為營造公司形同空殼公司，受災戶根本拿不到錢。

重建的東星大樓，地下2樓、地上14樓，共92戶，震災後管委會、住戶皆不願受訪，不想再重提那段傷心的往事。松山區慈祐里長李祖民指出，東星大樓位在里內中心點，當年是指標性建築，未料一夕傾倒，至今仍是當地人最痛的一段記憶。

至於「博士的家」，原有A、B、C3棟大樓共136戶，住戶近600人 ，921地震以C棟受損最為嚴重，12層高的大樓如骨牌般傾倒，許多住戶逃生不及喪命。 回想起這段往事，參與救災的救難人員說到當時景象，仍舊哽咽難以忘懷。

921震災「博士的家」，2004年10月大樓重建完成，更名為「民安領航」。（中時資料照）

新北市消防局訓練科股長謝仁傑：「我挖開那個洞的時候，受困者手伸出來，緊緊抓著我的手，那種不知道怎麼去表達，感覺像他的生命得救了這樣子。」

謝仁傑：「你很難想像，一般是樑斷了，柱還會在，還是會有一個間隔，可是我們看到的是，樑跟柱是合併在一起，人與家具就夾在中間，那種感傷起來就是，到底這是天災還是人禍？」

前博士的家都市更新會理事長李國民：「一輩子好不容易買了2間房子，我貸款背了快500萬，一夕之間就都沒了，我們(夫妻)有時候會在床上抱著一起哭。」受災戶林翠紅：「那時候我就覺得很傷心，我全部的那個心血都投注在這邊了，心裡面會感謝李國民就是這樣的原因，我們還有一間房子可以住。」

李國民帶領住戶，5年內一步步把失去的房子蓋回來。「博士的家」是九二一地震後，第一個重建完成的住宅大樓，更成為震災重建各方請教的案例

(中時新聞網)