為響應國際淨灘日，高雄翰品酒店員工日前頂著烈日豔陽高溫，赴中山大學沙灘舉行淨灘活動，並安排黑潮海洋文教基金會為飯店員工進行國際海灘廢棄物監測計畫分析教育，使淨灘活動更添意義。

此次參與淨灘行列包括高雄翰品酒店員工與中山大學師生，還有飯店家屬一起響應，黑潮海洋文教基金會也協助淨灘後續清運、相關注意事項與作業，為全球號召的海洋環保奉獻心力。

高雄翰品酒店表示，淨灘活動是學習ICC國際淨灘行動的廢棄物分類及紀錄的方法，透過此次淨灘活動讓員工實際操作，期望透過飯店未來種子，將這些方法傳達給住宿的客人。期待民眾參與後能引發對海洋環境的關心，達到改善海洋環境的目的。

淨灘成果統計有寶特瓶、塑膠容器、外帶飲料杯、塑膠瓶蓋、吸管、免洗餐具等廢棄垃圾。參與的飯店員工表示，雖然在豔陽照射下酷熱難耐，但為了海洋環保盡一份心力，還給海洋一個美麗的沙灘，是值得做的事。

飯店指出，台灣擁有豐富的海洋資源，為推廣認同海洋的永續價值，感受海洋的多樣性，特別與國立中山大學西灣學院以及黑潮海洋文教基金會合作推出「西子灣衝浪獨木舟住房專案」，選擇此專案入住飯店的房客，可於西子灣進行趴板運動及划行獨木舟等水域活動，以最直接的體驗方式親近海洋。另在活動後帶旅客進行淨灘活動，期待透過親近海洋專案活動，讓更多人能夠認識海洋、走入海洋、愛護海洋。

(工商 )