Courtside view of AD's game-winner 🤯 pic.twitter.com/sJRTpJfnYD — Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2020

「一眉哥」安東尼戴維斯21日在西區冠軍賽G2不可思議投進絕殺三分，這是他職業生涯第2次投進絕殺球，更是季後賽首次，一眉哥賽後表示，「我渴望這樣的出手，我想要大場面進球。讓我來處理絕殺球，讓球隊因我而生、因我而死！」

「人們討論到我的時候，說我從未有過這種時刻，雖然有壓力，但我已經準備好了，我想要投這樣的絕殺，這是比賽對我的餽贈，」安東尼戴維斯表示，「詹姆斯一直告訴我，是時候去接管比賽了，打出侵略性，成為你原本該成為的球員。」

事實上，湖人這場比賽等於是靠安東尼戴維斯一人贏來的，他全場貢獻31分、9籃板、2助攻與2火鍋，更包辦湖人最後拿到的10分，就連湖人傳奇球星魔術強生都發推稱讚，「這是戴維斯第1次打西區冠軍賽，他卻統治了前兩場比賽！」

湖人今年季後賽只要穿上紀念「小飛俠」布萊恩的紫金球衣，至今3戰全勝，湖人總教練佛格說：「我們想要體現布萊恩所堅持的信念，這是布萊恩會投進的那種球。安東尼戴維斯在場上，為我們本季最重要時刻接球投籃，這是曼巴之投！」

(中時 )