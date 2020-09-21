立委集體貪瀆案今偵結，台北地檢署依貪汙等罪起訴現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇，及前立委、時力黨主席徐永明等共12人。其中，徐永明是遭檢方聲押禁見的立委中，唯一獲法院裁定交保，檢察官認定他涉「期約賄賂」，今仍將他起訴。

起訴指出，李恒隆在爭奪SOGO經營權的過程中，於2019年10月間企圖以200萬元金錢攻勢，賄求徐永明同意與東吳大學合辦公聽會，盼施壓經濟部撤銷太平洋流通的增資登記。

李恒隆透過與徐永明交好的趨勢民調總經理吳世昌，去探詢徐的真意，恰逢選舉期間有大量資金需求，且時代力量經費拮据，徐因此在同年12月2日與李等人會面，講好由徐借用立院紅樓會議室舉辦公聽會，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，事成後再由吳協助將匯款匯入時力政治獻金專戶。

雖然徐永明否認犯行，但因李、徐會面時，李說：「你會跟東吳大學合辦，我表示非常感謝，你們有任何困難，我也願意幫忙」，徐則答稱「會啦、會啦」；在公聽會辦完後，李直到選舉後仍未交付賄款，徐今年1月14日還請吳世昌幫忙催款，吳詢問：「現在還可以收政治獻金嗎？」徐則回應「大拇指比讚」貼圖，並稱：「還有年終要補」，檢方因此認定雙方有期約賄賂。

(中時 )