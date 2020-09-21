不受起訴影響 蘇震清服務處照常運作 11:202020/09/21 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 不受起訴影響，立委蘇震清服務處仍照常運作。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委蘇震清因涉貪遭起訴，外界認為已衝擊他參與下屆屏東縣長選舉情勢，但蘇團隊則低調表示，服務照常，剩下的就交給司法。 屏東縣長潘孟安進入第2屆任期，屏東現任區域立委鍾佳濱及蘇震清，加上2席不分區立委周春米與莊瑞雄，皆表態有意參與黨內初選，更勤走基層、增加曝光度。 但立委收賄案消息一出，加上蘇震清遭收押，外界皆評估蘇已提前出局。不過地方服務處仍持續運作，所有公開場合都有助理出席，有幕僚透露，雖然老闆目前「閉關修練」，還是要跟緊腳步、準備衝刺，顯然對於縣長大位還沒放棄。 (中時 ) #立委 #蘇震清 #縣長 #屏東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農業生技產學媒合會 10月15日相見歡 04:102020/09/20 企業經營 以為對岸打過來！新竹凌晨巨響 地都在震 氣象局回應了 12:192020/09/20 生活 罷康站成立 拚月底破一階門檻 04:102020/09/21 地方新聞 女立委憶921地震驚恐：美好家園處處斷垣殘壁、哀鴻遍野 10:042020/09/21 政治 張忠謀後唯一華裔人士 蘇姿丰 獲頒SIA最高榮譽 對半導體產業貢獻受肯定 04:102020/09/21 財經要聞 油價摜破零投資人慘賠 金管會動作慢 立委批事後補救沒盡心力 11:022020/09/20 政治 引宋史「人不率 順不從」 檢方對趙正宇求重刑 10:222020/09/21 社會 生活即工作 退休擺一邊 04:102020/09/21 企業經營 制衡民進黨 民眾黨擬挺藍搶立院召委 04:102020/09/20 政治要聞 立委集體貪瀆偵結起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 10:082020/09/21 社會 政治熱門新聞 綠名嘴：年初曾示警韓國瑜 丁允恭案原本早該抓到了 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 2022台北市長街頭民調 這兩人支持度逆轉跌破眼鏡 - 政治 共機連日擾台 港媒解讀汪洋「七大密碼」藏對台重大訊息 - 政治 命理師大洩天機：國民黨已在醞釀另一「共主」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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