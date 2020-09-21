立委蘇震清因涉貪遭起訴，外界認為已衝擊他參與下屆屏東縣長選舉情勢，但蘇團隊則低調表示，服務照常，剩下的就交給司法。

屏東縣長潘孟安進入第2屆任期，屏東現任區域立委鍾佳濱及蘇震清，加上2席不分區立委周春米與莊瑞雄，皆表態有意參與黨內初選，更勤走基層、增加曝光度。

但立委收賄案消息一出，加上蘇震清遭收押，外界皆評估蘇已提前出局。不過地方服務處仍持續運作，所有公開場合都有助理出席，有幕僚透露，雖然老闆目前「閉關修練」，還是要跟緊腳步、準備衝刺，顯然對於縣長大位還沒放棄。

(中時 )