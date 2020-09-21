邁入後疫情新常態生活，數位學習及觀看串流影音逐漸成為現代人的日常習慣，洞見市場的需求，台灣三星電子宣布正式在台推出Galaxy Tab A7，以亮眼設計、娛樂高效、行動裝置連結生態圈，讓消費者一手掌握學習與娛樂。

Galaxy Tab A7搭載10.4吋螢幕、對稱極窄邊框設計，使用者可清楚瀏覽影片等內容細節，提升觀看舒適感。外型以全金屬輕薄機身，搭配時尚的經典中性色調，能融入每日穿搭！前鏡頭改採橫向配置，符合人體工學，當與家人好友視訊或參加線上學習課程時，可以將視線自然直視前方螢幕，更加直覺地與對方進行互動交流。

平板是許多人追劇的好夥伴，亦可用來與家中寶貝一同欣賞優質節目。Galaxy Tab A7升級搭載4組Dolby Atmos環繞立體喇叭，結合大螢幕帶來「聲」歷其境的聽覺享受，加上 7,040 mAh電量，沉浸歡樂時光不斷電！此外，Galaxy Tab A7內建Samsung Kids應用程式提供多款數位遊戲，讓孩童從遊戲中學習邏輯思考，並探索音樂創作、數位繪畫，增進親子感情；使用者亦可一指開啟「兒童模式」，設定特定應用程式及瀏覽網站、每日使用時間等，並了解實際使用情形，放心讓孩童探索未知視野。

三星致力打造行動裝置生態圈，讓生活更加智慧便利。Galaxy Tab A7支援「自動熱點」功能，當位於無提供Wi-Fi的環境，只需點選該功能，毋須拿起手機，即會自動開啟所連結的手機熱點，快速進行網路連線。另透過「快速分享」，可將檔案同時傳輸至最多5個Galaxy設備，彼此分享生活點滴更方便。而運用「其他裝置接續通話與簡訊」，則可在平板上直接接聽手機來電，不因此中斷使用體驗，盡情享受眼前世界！

Galaxy Tab A7將推出Wi-Fi及LTE兩種版本，依型號共有灰、金、銀三色可供選擇。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Tab A7將推出Wi-Fi及LTE兩種版本，依型號共有灰、金、銀三色可供選擇。Wi-Fi版32GB建議售價NT$6,990、64GB建議售價NT$8,490；LTE版32GB建議售價NT$9,900，上述三款型號將自10月1日起陸續於全台通路上市。

(科技)