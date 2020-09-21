針對〈自由時報〉今天社論指稱「台灣安全另一個重大隱憂則在國民黨」，國民黨上午嚴正駁斥該篇評論內容不實、立場偏頗，濫用言論自由來誤導視聽，並指〈自由時報〉未善盡導正執政者施政失能之責，反而以監督在野的國民黨為主責，儼然失去媒體扮演第四權角色的公正客觀性，質疑〈自由時報〉是否成為執政黨擦脂抹粉的應聲蟲？

國民黨強調，當前社會重大議題包括新冠肺炎疫情、含瘦肉精美豬進口、國家隊口罩混充等，國民黨善盡在野黨監督之責，反映多數民眾心聲，提出多項符合民意需求的訴求與主張，但〈自由時報〉社論以「在國內政局中無力扮演強而有力的反對黨」來形容國民黨，不僅有失公允，也偏離真實。

在兩岸關係的議題上，〈自由時報〉指責國民黨「逐漸淪為中國對台的應聲蟲」，更是不知所謂，忽略國民黨對於共軍軍演、軍機艦繞台的批判，以及維護尊嚴、悍拒指派代表團參加海峽論壇的立場等。〈自由時報〉掩蓋了國民黨積極、正向的具體作為，只為了掩飾執政者消極、失德的無能作為，令人質疑〈自由時報〉是否成為執政黨擦脂抹粉的應聲蟲？

國民黨認為，國家當前不安全因素是社會分裂、兩岸惡化、民心浮動，但造成這些因素不斷擴大的最主要來源，是執政者操作意識型態導致社會分裂、執政者挑動台獨意識導致兩岸惡化、執政者背離民意趨向導致民心浮動，尤其執政者罔顧食安、未經溝通、專斷獨行宣布放含瘦肉精美豬進口，更是造成民心不安的罪魁禍首。

國民黨呼籲，〈自由時報〉立場鮮明已是社會大眾公認的事實，但也不應含沙射影，濫用言論自由，以偏離事實的評論胡亂指控國民黨，「一昧地監督在野黨，並不能讓執政者無能的施政獲得認同」，希望〈自由時報〉扮演好監督政府的第四權角色，導正執政黨偏離民意的施政表現。

(中時 )