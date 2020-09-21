921大地震當年，災情最為慘重的就屬南投縣，短短一天，死亡人數已達676人，受傷人數更高達1094人，另有約20萬名受災民眾無家可歸或有家歸不得，在街頭、公園、道路或學校操場餐風宿露，宛若上演一場世紀浩劫。

歷經前晚一夜的露宿戶外折騰後，隔天清晨開始陸續有民眾返家整理家園或收拾殘局，但隨後於上午8時迄9時間在日月潭震央附近再度爆發二次餘震，由於規模強度均超過6級，一陣陣的強烈搖晃再讓南投縣民眾宛如驚弓之鳥，紛紛倉皇奪門而逃。

強震過後的兩天，23日上午陸續一陣陣強烈餘震發生後，有民眾向救災中心反映月日潭頭社水庫的壩體出現裂縫即將崩裂，要求儘快疏散下游居民。唯經向台電方面查證結果，只是攔水壩出現縫隙，並非壩體主結構出現問題，唯為安全計，台電仍決定提前洩洪，並通知下游的濁水溪集集、頭社、水里等地民眾注意。

南投縣中寮鄉永平村由於房屋全倒太多，搜救日夜不停進行，在發現受難者的屍體時，等後在外的家屬滿面悲悽。（圖／中時資料照）

在這次大地震肆虐下屬於災情慘重地區的埔里鎮，昨天因聯外道路中潭公路搶通，讓外界得以瞭解整個災區受創的全貌。進入市區，建築物倒的倒、塌的塌，外觀保存完整者不超過5成，有些大樓因嚴重下陷扭曲變形，有些則橫倒在路面，佔據了整條馬路，而街頭上不時可見救難人員與阿兵哥使用大型機具、怪手在瓦礫堆中協尋生還者。鎮民臉上盡是歷經浩劫後的驚悚恐懼之情，不少人乾脆全家在學校操場或街頭搭帳篷過夜，入夜後的埔里一片沈寂，給人的感覺猶如一座死城。

緊鄰埔里的仁愛鄉，因對外交通主幹埔霧公路有四處嚴重坍方，加上通訊也全面中斷，迄今仍無法獲知鄉內的災情，只知在廬山及霧社兩地，各有約600人與300人受困。南投縣救災中心特在埔里國中成立前進指揮所，進駐大批軍方與醫療人員，準備進行救難物資的空投與人員傷患的運送作業；下午時分，包括李登輝總統與行政院長蕭萬長等人都前來巡視作業情形，除詢問埔里鎮罹難者屍體如何處理外，並指示要儘快搶通仁愛鄉的對外道路，恢復對外通訊。

南投縣中寮鄉在地震過後，災情慘重，許多家庭因此陰陽兩隔，倖存者痛哭欲絕。（圖／中時資料照）

毀損情況不遜於埔里的中寮鄉，其悲慘景狀直可以人間煉獄來形容。全鄉死亡人數已逼近150人，約是該鄉人口數的1％，過去鄉內最熱鬧的永平村，如今成為一座廢墟，在強震肆虐後建築物整排損毀者比比皆是，有數百棟房子陷入地底，而埋在其內的民眾有許多來不及逃出，儘管已超過第一救援時間，生還機率不大，但搶救人員卻不死心，仍持續搜索中。

南投縣由於最接近震央所在，是當時集集大地震後的災情冠居各縣市，歷經各界的極力呼籲踴躍捐輸後，大批的民生物資、飲水、食物與醫藥品已源源不絕運入災區，使災民們暫時得以解除捱餓受凍之苦；根據縣府救災中心統計，全縣13鄉鎮市收容中心目前已住進了約十萬名的災民，由於多數民眾仍深怕餘震再來，且有更強大的地震會再襲擊之類的耳語不斷在鄉下地區流傳著，預料多數民眾暫時仍不敢住在學校禮堂或教室內，因而全縣預計會有半數的人口將會選擇在戶外過夜。

(中時新聞網)