歐美區解封後，自行車需求大增，巨大(9921)2020年度電動自行車、傳統自行車出貨量都將成長，法人樂觀看待今年營收及獲利可望雙雙成長，明年度後疫情時代自行車市場需求旺盛，營運成長腳步不變。

據研調機構marketsandmarkets指出，全球電動自行車市場將從2018年的211億美元攀升至2025年的386億美元，年複合成長率9.01%，巨大為國內自行車領導廠商，成長幅度將與產業平均值相當。巨大2020年在歐美地區解封後，對自行車需求大幅增加，有助巨大2020年整體營運持續成長。

巨大在全球共有六座生產基地，其中大陸四座、台灣一座與歐洲荷蘭一座，合計年產能500萬台。台灣大甲廠廠，規劃年產能90萬台，生產高附加價值產品為主；江蘇昆山廠，規劃年產能150萬台，內外銷各半；歐洲荷蘭廠規劃年產能30萬台，主打歐洲市場；河北天津廠年產能規劃120萬台；江蘇昆山二廠規劃年產能80萬台；江蘇昆山電動車廠規劃年產能30萬台。

巨大2021年在後疫情時代帶動自行車需求熱絡，巨大電動自行車與自行車將持續成長，有助巨大營收及獲利繼續成長，表現可望優於2020年。

(時報資訊)