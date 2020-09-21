何庭歡接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／FHM提供）

前主播何庭歡在韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人，引起不少關注，她也常在臉書分享生活動態，照片中好身材藏不住。何庭歡近日接受雜誌《FHM》專訪，拍攝一系列性感照片，黑色細肩帶洋裝辣噴F奶、變身性感OL，她表示從來沒有覺得自己漂亮或身材好，而這也是她最大尺度的挑戰。

何庭歡2014年時，因被拍到一張跪著訪問柯文哲的照片，成了PTT熱搜人物，後來在韓國瑜競選期間，被封為「最美發言人」。何庭歡表示，在她眼裡的韓國瑜是個再熟悉不過的愛國老兵，老闆沒選上（總統）是她心中的遺憾，但美好的一仗已經打過，未來也不打算再投身政治圈。

現在除了主持廣播節目、偶爾接活動，剩下的時間何庭歡都留給自己，而這樣的悠閒生活，原本規劃是幾十年後才會有的狀態，透過廣播，也重拾過去當記者時想傳達的理念，希望能用自己的知名度，做些對社會有幫助的事。

何庭歡接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／FHM提供）

何庭歡接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／FHM提供）

對於好身材經常成為焦點，何庭歡輕鬆看待，但也會收到網友私訊說想揉、想舔等騷擾，甚至傳裸露照片，她坦言，從來沒想過自己漂亮或身材好，認為只有脖子以上、膝蓋以下是瘦的，「其他都很胖」，甚至不喜歡鏡頭裡的自己。

此次為拍攝《FHM》大露F奶，何庭歡說，最大尺度就到此為止，只能露溝，不能再更大了，畢竟也是人妻了。

(中時新聞網)