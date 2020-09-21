新光金控日前遭金管會重懲，金管會在發布9大頁罪狀書後，直接拔掉吳東進新壽董座位置，同時對新壽開罰2760萬元，沒有吳東進的新光金管會有何期許？金管會主委黃天牧21日特別強調期待新光人壽能「早日做好制度面的落實」！

黃天牧21日一早出席「公司治理3.0-永續發展藍圖」高峰論壇接受媒體訪問時指出，新光人壽已推選一個新的董事長，相信會針對金管會在裁處書上指出的缺點提出改進方案，金管會也要求在一定期限內提出改善計劃。

對於沒有吳東進的新光金，黃天牧指出，希望新光人壽能記取這次與以往金管會對該公司在「法遵、風控、內控」上的諸多提示，進而強化改善措施，他相信這家公司應該會做相當好的改善，也期待他們「早日做好制度面的落實」。

新光金創辦人吳東進今年宣布退休後改任新壽董座，然而在2020年9月15日時被金管會金檢發現4大疏失，其中最大的疏失就是吳東進改任資產負債管理委員會主席，而資負會還凌駕董事會和投審會成高度決策單位等無制度的做法，讓金管會決定拔掉吳東進董事和董座位置，同時還解除新壽副總經理袁宏隆及投資長職務，並重罰2760萬元。

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