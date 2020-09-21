109年台中「樂居金獎」成績揭曉！位於太平區的大毅「樹幸福」社區，繼107年得到台中市優良公寓大廈評選大型新生組第一名以來，今年再度參賽，並拿下「大樂新生組第一名」的殊榮。

此外，大毅建設今年也再度榮獲「社區營運促進獎」，這是各社區住戶，長期付出時間、人力與情感，得來的成果。大毅建設將持續積極推廣幸福家庭、共好生活的理想，並讓老中青少都能和樂共融，共同打造幸福又宜居的城市。

樹幸福是一個宜動、宜靜、宜居的216戶大型社區，社區週邊環繞著大樹，家戶陽台種植桂花，晚風徐徐，香氣飄散；四棟建築分別獨立，在三樓呈現同心連結，連繫著每一戶的情誼，孩童的歡笑縈繞中庭。

大毅樹幸福主委兼志工隊長聶喬齡表示，一開始社區對於台中樂居金獎參賽是很猶豫的，因為年初疫情的關係，社區與志工隊的所有群聚活動都暫停，但大毅建設與大毅幸福教育基金會在籌備過程中，不斷給予支持和協助，加上已卸任的委員們及志工也都紛紛回歸志工隊，一同為社區預備這個比賽，讓主委更加堅信樹幸福一定可以！也透過這次比賽，樹幸福不僅重振了因疫情而停擺的志工隊，更在籌備過程中加深了住戶彼此之間的情感。

今年台中樂居金獎依「管理維護」、「友善設施」、「社區營造與社區綠化」，以及「節能減碳」五大主軸所羅列之項目評分，所以大毅樹幸福社區期盼透過這次比賽，可以響應主辦單位「以人為本」的共好理念，讓社區成為友善居住環境的起點，向外推廣鄰里關懷及互助，更可以培養社區履行綠色生活文化，形成綠色社群能量，追求環境永續發展，並以社區為圓心，將環保理念宣傳到其它社區和鄰里住戶，分享傳承，進而推廣綠色永續、共好生活。

(工商 )