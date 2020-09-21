1999年的921大地震重創台灣，造成2415人死亡，不只全台明顯感受到搖晃，許多家庭也在一夕間被震碎。知名法醫高大成接受《中時新聞網》專訪，提到事發當天景象，高法醫表示，相驗過程中竟有兩起想詐領地震補助金的案件。

高大成921地震驗百遺體 驚爆「混屍」一眼揪詐領

回想起21年前的9月21日凌晨，高大成被台中地檢署委託去災區驗屍，從早上八點一路驗到晚上十一點，高法醫坦言，當時想要加速驗屍工作的他，就連正餐都沒吃，只有以喝水代替。他說驗屍工作最難克服的是「味道」，他指出，一開始進到現場時根本沒味道，不過時間拉越長，味道就越來越濃。除了味道讓他印象深刻外，還有就是在現場碰到死了三天的屍體，竟魚目混珠的抬到災區內，想詐領補助金，沒想到被眼尖高大成發現，法醫揚言，這都死了三天了，你還敢送來。

台灣知名法醫高大成（圖/邱子軒拍攝）

對方竟回：「你怎麼知道」高大成說：「他身上都出現水泡了！」對方聽完瞬間承認，檢察官在一旁生氣的說：「這樣可以告你詐欺，你還傻傻的抬來。」而另外一起是，當晚七點有一具屍體上吊身亡，剛好十一點地震，家人搬來災區說是被壓死的，高大成一看，屍體口鼻及身上並無砂礫，腳上呈現明顯屍斑，更弔詭的是，對方竟把死者領子紮起來，不讓大家看到頸部有傷痕，眼尖的高法醫一看這上吊，怎麼會拿來，結果大家的想法都是想領補助金。

高法醫表示，連一個住二樓的都會死，光是牆壁倒塌下來，不要說老人，就連20多歲的年輕人都來不及跑，那場大地震真的死了很多人，屍體一具具拉出來，人數真的多到無法驗，最後才規定送往附近國小的體育館內，經過這件事後，高大成坦言，自己不太喜歡住大樓，因為看了就怕，他認為，其實建築不一定建很高，但是不要危險。

（攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁）

(中時新聞網)