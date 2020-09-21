前高雄市長韓國瑜遭罷後，驚傳韓國瑜下一步將選2022台北市長，但傳聞遭韓陣營否認。對此，資深媒體人蔡詩萍認為，親韓人士想韓選台北市長的理由，因台北藍大於綠，也希望台北藍營可以給韓國瑜一次機會。但韓國瑜要想的是，自己被高雄市民罷免，那麼一個遭罷的市長，要如何說服台北選民參選台北市長有正當性？

韓國瑜遭到罷免後，外界都在推測韓國瑜下一步動向應該仍是劍指六都，不是選桃園市長就是台北市長，但台北市最大變數是同黨立委蔣萬安。對此，資深媒體人邱明玉披露，有一親韓人士向她暗示，韓國瑜正在布局台北市長選戰。不過此傳聞遭到前高雄市新聞局長王淺秋的鄭重澄清，表示空穴來風。

若韓國瑜要參選台北市長，蔡詩萍今在時事廣播節目《周玉蔻嗆新聞》上指出，韓國瑜如果從高雄來台北參選，先不論其個人意願，就希望韓選的人看，因為台北藍盤比綠大，也希望藍營可以再給韓國瑜一次機會。

蔡詩萍再表示，期望韓國瑜出來的人有各種理由，但韓國瑜自己本身要想的是，自身在高雄被罷免，要如何說服台北選民參選台北市長有正當性？韓國瑜一定要有個說法，這個說法若合理，台北市民或許會考慮一下，但若不合理，台北市民可能會問，「為什麼要投給你」？所以韓國瑜的說辭很重要。

(中時新聞網)