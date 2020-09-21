檢方起訴指控，蘇振清及廖國棟等人為了讓李恆隆將其名下太流公司股權移轉給新加坡商天義公司，故意扯上台灣與新加坡的「台星經濟夥伴協定」ASTEP，強行訴諸國際仲裁，濫用ASTEP，讓台灣無端捲入國際糾紛。

檢察官表示，ASTEP是促進台星的貿易自由化及經濟整合與拓展經貿投資，但蘇振清等人卻用公聽會等方式，將太流公司經營權強行透過ASTEP訴求仲裁，以這種政治操作將台灣原已嚴峻的國際參與處境造成重大負面影響。

(中時 )