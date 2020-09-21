喬太流經營權 涉貪立委讓台灣捲入國際糾紛 11:182020/09/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委廖國棟資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢方起訴指控，蘇振清及廖國棟等人為了讓李恆隆將其名下太流公司股權移轉給新加坡商天義公司，故意扯上台灣與新加坡的「台星經濟夥伴協定」ASTEP，強行訴諸國際仲裁，濫用ASTEP，讓台灣無端捲入國際糾紛。 檢察官表示，ASTEP是促進台星的貿易自由化及經濟整合與拓展經貿投資，但蘇振清等人卻用公聽會等方式，將太流公司經營權強行透過ASTEP訴求仲裁，以這種政治操作將台灣原已嚴峻的國際參與處境造成重大負面影響。 (中時 ) #太流公司 #股權 #蘇振清 #廖國棟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華為訂單嚴重下滑 相互整併產線 台灣廠停產 04:102020/09/21 證券．權證 共機步步進逼 國防部修正第一擊防衛思維 自衛反擊權 由國防部長下令 04:102020/09/21 政治要聞 人物側寫－30歲設立台驊 傳賢不傳子 04:102020/09/21 財經要聞 揮別蚊子港 愛河灣碼頭招商明年有解 04:102020/09/21 產業．科技 會談倉促登場 經濟部險反應不及 04:102020/09/21 政治要聞 櫃買推「台灣企業週」引資 外資熱情參與 09:282020/09/21 財經 立委集體貪瀆偵結起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 10:082020/09/21 社會 600萬廢墟2／重金買黃鶴樓搞到要看醫生 單親女代書被騙母子翻臉 08:152020/09/21 社會 國軍自衛反擊 戰略容忍避涉險 04:102020/09/21 政治要聞 中部三大林場改頭換面 引爆商機 04:102020/09/21 產業．科技 社會熱門新聞 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 經濟部官員遭施壓10年 沉痛請求重判收賄立委 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 引宋史「人不率 順不從」 檢方對趙正宇求重刑 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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