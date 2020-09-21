立委高嘉瑜今日舉行「油電車煞車失靈事件頻傳」和泰汽車擺爛兩年未發布召回記者會，且全台有3萬輛問題車。陳情人控訴，行駛中的車輛突然不能煞車，根本是物件瑕疵，車廠還要他自費10萬餘元更換零件。陳情人認為，不能說自己弄完以後沒事就好，希望開這車的人有警惕，讓車廠負責。

陳情人許先生於2013年7月跟和泰汽車TOYOTA 購入油電車，未料，今年7月2日約下午3點半，許先生開車行經台中市新光三越對面的巷子，車子突然傳出嗶嗶聲，同時儀錶板燈號亮起。許先生說，直覺反應立即踩煞車，但卻沒有煞車反應，還好車速僅10公里，後在水溝邊慢慢停下，請拖車將車拖到原廠修，原廠回復煞車壞掉，沒辦法修要全部更新，要價10萬1000元。

「這完全是物件瑕疵」許先生驚呼，煞車怎能行駛中忽然沒有作用，開車的人都知道，煞車問題是慢慢形成，不可能忽然間完全沒煞車，如果當下載妻兒又在高速公路上，發生傷亡會相當可怕。

立委高嘉瑜說，經比對日本官網發布的訊息，在台灣有進口之車款，包含Prius（3代）、Prius PHV、Prius Alpha、Camry Hybird等4款車，總計有3萬台車主受影響，都有行駛中煞車突失靈的危險。

高嘉瑜說，陳情人很多，有車主甚至在高速公路上因煞車失靈出車禍，據她了解，TOYOTA有些是私下處理，簽保密條款，有些根本完全不處理；今天也有一名陳情人要出席，但因車禍住院中無法到場，但陳情案真的非常多。

高嘉瑜稱，日本TOYOTA2018年2月針對旗下油電混和車款與氫燃料動力車款發布訊息，指該車型搭載的電子煞車系統有瑕疵，請車主回廠檢修改正，但台灣總代理和泰汽車卻毫無處置，不僅不肯承認是零件瑕疵，更要求車主自費近10萬元維修，車主們求助無門，只好陳情，盼交通部、和泰汽車能正視問題。

交通部路政司說，原則上交通部門與車安部門一定秉公處理，相關程序後續彙整判斷分析完，1個月之內可召開專家學者會；據了解，日本維修服務活動，會邀請車主回來做必要的檢查，不是所有零件都要更換，若是召回改正，就是認定自成瑕疵、有問題零件必須需全面更換；相關後續案情，籲請和泰汽車比照日本維修服務辦理。

立委高嘉瑜今日舉行「油電車煞車失靈事件頻傳」和泰汽車擺爛兩年未發布召回記者會。(圖/高嘉瑜辦公室提供)

立委高嘉瑜今日舉行「油電車煞車失靈事件頻傳」和泰汽車擺爛兩年未發布召回記者會。(圖/高嘉瑜辦公室提供)

和泰車表示，有關車主反映TOYOTA CAMRY HV煞車故障問題，依日本TOYOTA原廠調查結果，此為車輛長期使用後之零件耗損現象，目前發生此狀況均為車齡近10年且行駛里程逾20萬公里者(車輛使用後零件皆會有耗損現象，零件壽命會依每台車的使用狀況而有不同)，現象發生時系統會發出「煞車故障」警示，提醒駕駛者須儘速回廠檢修，且此時煞車仍有作用，持續行駛後會另出現「油壓過低」警示再次提醒需立即入廠。

和泰車解釋，新車保證期限內，在正常使用下，如有零件因材質或製造不良發生損壞，可免費維修，超過新車保證期限則需由車主自費維修；此案車輛行駛里程已超過24萬公里，已過新車保證期限，依規定需自費維修。

和泰車也澄清，關於日本原廠2018年2月於官網所發佈「顧客服務活動」，為日本國內限定的「顧客服務活動」，主要是提醒車主，若發現煞車系統警示燈亮時，應儘速回廠進行檢修，並非召回活動。

(中時 )