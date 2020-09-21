今年7月27日創下史上最高威力彩頭獎總獎金31.2億元開出兩注、各得15.6億元，最矚目的一注是台北市大安區「彩盈寶彩券商行」開出的中獎人，傳出是台新員工集資、後又傳出集體離職、彩券獨佔等，每天如八點檔連續劇般劇情，讓真正的中獎人不敢出面領獎，事隔近2個月答案揭曉是名「退休女性」，整個事件沉澱後近日才完成領獎。

台彩表示，這名中獎人是台北市人，退休女性，平時就經常購買大樂透及威力彩，購買的地點都不固定，喜歡到不同投注站試試手氣；中獎人自述，開獎當天夜間新聞播報威力彩開出頭獎，她立刻用台彩APP對獎，對中了簡直不敢相信頭獎就是她，雖然中獎人當天晚上就知道中了頭獎，但沒想到7月底新聞事件吵得沸沸揚揚，在諸多考慮下，決定等整個事件沉澱後才出面領獎，這段期間中獎彩券是放在書桌的抽屜裡。

這名中獎幸運兒自述，過去最高曾中威力彩肆獎、2萬元，第一區中5個號碼，以往她習慣是買完彩券後隔一段時間才對獎，這回是開獎當天夜間新聞播報威力彩開出頭獎了，由於獎金太過誘人，她興起了用台彩APP對獎的想法。

這名退休女性的購買經驗是，前往外地旅遊或拜拜，看到投注站也有購買彩券的習慣，由於對包牌方式很熟悉，這回是因為威力彩當期頭獎上看31億元，用電腦選號包牌第一區7個號碼、與第二區01~08號碼，該張彩券總花費5600元，總共對中1注頭獎、7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總獎金為15億元8980萬元。。

中獎人領完獎後，最想做的事是到廟裡拜拜，中獎彩金預計用於置產、儲蓄、投資與做公益，她認為會中獎是因為她平常就有小額捐款常做好事，另外她也相信買彩券就是在做好事，中獎以後的生活將會和平常一樣。

台彩轉述，中獎人打算捐出2000萬元做公益，其中1500萬元捐贈給中國信託慈善基金會統籌運用並分配給其他社福團體、300萬捐贈給中華社會福利聯合勸募協會、100萬捐贈給臺灣基督教門諾會醫療財團法人、100萬捐贈給財團法人紙風車文教基金會。中獎人包給開出頭獎的「彩盈寶彩券商行」80萬紅包。

(中時 )