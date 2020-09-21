全球疫情肆虐中，口罩此一單品儼然已成為作為防疫最前線的必要武器，而今不僅功能性要到位，亦已成為全身穿搭的一環，由知名藝人陳冠希所主持的品牌 CLOT 亦跟上此波趨勢，推出東洋風格滿滿的圖騰主題「絲綢口罩」。
本次推出的口罩單品以 CLOT 極常使用的「Silk Royale」絲綢材質製造，100% 純棉，此外更一次推出五款配色，包含墨綠、深藍、粉紅、黑色、卡其，口罩正面更有中國宮廷感十足的圖騰點綴，全系列已正式於各大指定商店及網店開售，有興趣的粉絲不妨前往選購。
(中時新聞網)
全球疫情肆虐中，口罩此一單品儼然已成為作為防疫最前線的必要武器，而今不僅功能性要到位，亦已成為全身穿搭的一環，由知名藝人陳冠希所主持的品牌 CLOT 亦跟上此波趨勢，推出東洋風格滿滿的圖騰主題「絲綢口罩」。
本次推出的口罩單品以 CLOT 極常使用的「Silk Royale」絲綢材質製造，100% 純棉，此外更一次推出五款配色，包含墨綠、深藍、粉紅、黑色、卡其，口罩正面更有中國宮廷感十足的圖騰點綴，全系列已正式於各大指定商店及網店開售，有興趣的粉絲不妨前往選購。
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