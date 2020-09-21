校長陳秀雅擔任指揮官，引導學生疏散至指定地點，並指揮各組執行災後因應措施。（周書聖攝）

老師透過手語向學生指揮，協助學生迅速避難，並安撫緊張情緒。（周書聖攝）

今天適逢國家防災日，各級學校在9時21分同步進行防災演練，蔡英文總統、內政部長徐國勇、教育部長潘文忠等，南下國立台南大學附設啟聰學校視察，學生上課到一半警鈴大作，老師透過手語向學生指揮，迅速躲到桌子下，蔡英文也說學生的表現非常棒。

9時21分一到，學校警報響起，電視同步播放避難資訊，由於啟聰學校學生大多患有聽覺障礙，老師必須透過手語指揮，讓學生迅速躲到桌子下，學生看到老師的手勢後，也戴起安全帽就近避難。

啟聰學校全體動員，校長陳秀雅擔任指揮官，遵照標準作業程序引導學生疏散到避難地點，也有老師專門推送行動不便的學生進行疏散。確定學生疏散後便立即清查人數，為受傷同學進行救護，其他老師在一旁安撫學生緊張情緒。

蔡英文表示，之前參加過各式各樣的防災演練，但今天是第一次參加特殊教育學校的演練，同學從接獲舉報、就地避難，到撤離疏散地點，表現都很冷靜，希望防災教育可以充分落實在生活中。

台南市長黃偉哲說，過去經歷過九二一大地震、莫拉克風災、0206地震，感謝國家願意投注資源，地方政府也一定全力配合，希望憾事不要重演，若不幸發生，也要在最短時間內有最快反應，減少災損。

全台各級學校均於9時21分實施防災演練，民眾也透過手機簡訊、電視接收國家級警報訊息。當重大災害來臨時，民眾應發揮平時演習成果，執行應對措施。

(中時 )