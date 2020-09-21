「千丈之堤 潰於蟻穴」 立委涉貪造成憲政危機 11:522020/09/21 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐永明資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 檢方引用《韓非子》的「千丈之堤，潰於蟻穴，以螻蟻之穴潰；百尺之室，以突隙之煙焚。」，認為蘇震清及徐永明等人的犯行，用立法權干涉行政權進以侵犯司法權，為了守護台灣的憲政價值，應給予嚴懲。 檢察官說，馬丁路德金恩說過「任何地方」的不公正都是對任何地方正義的威脅；在憲法時刻沒有人是局外人，司法機關更當透過司法審判程序，讓涉貪立委知道他們造成的憲政危機，守護憲政秩序。 (中時 ) #憲政 #危機 #蘇震清 #徐永明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女立委憶921地震驚恐：美好家園處處斷垣殘壁、哀鴻遍野 10:042020/09/21 政治 爆料川普稱「新冠病毒是好事」 前美防疫幕僚要跳槽投拜登 07:152020/09/19 國際 國內首例 台泥和平廠水泥窯高溫協同處理生活垃圾環評過關 23:092020/09/20 財經 油價摜破零投資人慘賠 金管會動作慢 立委批事後補救沒盡心力 11:022020/09/20 政治 《金融》亞太區青年失業危機 花旗承諾釋出6千個職缺 10:172020/09/21 財經 美台關係升級 共軍實戰演練 國軍機艦掛彈應變 台海九月危機 戰雲密布 04:102020/09/19 政治要聞 制衡民進黨 民眾黨擬挺藍搶立院召委 04:102020/09/20 政治要聞 立委集體貪瀆偵結起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 10:082020/09/21 社會 美次卿訪台 共機擾台 江啟臣籲兩岸儘速恢復對話 15:262020/09/19 政治 城市淨化器 台泥和平廠環評過關 04:102020/09/21 財經焦點 社會熱門新聞 立委收賄起訴 檢批蘇震清4立委淪「被豢養的家臣」 - 社會 徐永明期約沒收錢內幕 竟是怕得罪徐旭東 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 遭潑糞正妹洗了5次頭還是臭 她怒：還有金針菇 - 社會 經濟部官員遭施壓10年 沉痛請求重判收賄立委 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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