檢方引用《韓非子》的「千丈之堤，潰於蟻穴，以螻蟻之穴潰；百尺之室，以突隙之煙焚。」，認為蘇震清及徐永明等人的犯行，用立法權干涉行政權進以侵犯司法權，為了守護台灣的憲政價值，應給予嚴懲。

檢察官說，馬丁路德金恩說過「任何地方」的不公正都是對任何地方正義的威脅；在憲法時刻沒有人是局外人，司法機關更當透過司法審判程序，讓涉貪立委知道他們造成的憲政危機，守護憲政秩序。

(中時 )