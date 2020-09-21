921震災21周年，新北市府發表「新北災訊E點通」及「智能防災All in One」兩套防救災智能系統，化被動為主動，推播民眾6大類即時災害訊息，包含停班停課、停水停電、災時交通、封橋封路、環境醫療及活動異動資訊，也從過去單向提供資訊，民眾也可透過系統回報各地災情的照片與影片，全民一起共創安全城市。

新北市長侯友宜21日出席記者會示範系統功能，他指出，在國家防災日，新北市大幅度提升智能防災以及跟全民的災訊e點通，建立全市防災社群，即時反映各地有哪些狀況來告訴民眾，同時民眾也可以把災情往上通報。

侯友宜也說，也可透過災防圖資讓民眾很清楚那些位置有救災、救護車，並即時推播每天所發生災害的狀況，讓民眾能夠掌握訊息。

侯友宜說，另外智能防災的all in one是讓指揮決策系統、災情監控聯繫更方便，並用視訊化快速的掌握救災能力，未來新北防救災系統將持續納入各類災害，透過產官學界密切合作，建置防救災大數據，讓新北市成為世界頂尖的智能防災城市。

(中時 )