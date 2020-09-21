每年11月起至農曆春節和隔年2、3月是流感期間，由於今年初也爆發新冠肺炎疫情，豐原醫院感染科主任王唯堯呼籲民眾施打流感疫苗，能協助醫師在第一時間區別「流感」與「新冠肺炎」差異，儘早診斷病情，避免擴大感染的情形發生。

王唯堯表示，病毒基因序列顯示，造成新型冠狀肺炎（COVID-19）的SARS-CoV2病毒是全新的冠狀病毒，流感病毒則是另一種RNA病毒，雖然都是RNA病毒，基因序列卻天差地遠。醫師指出，流感是可預防疾病，COVID-19目前尚無有效疫苗和有效治療藥物。

兩種病毒感染的臨床表現很類似，「流感」會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛，嚴重者會有肺炎情形；「COVID-19」則出現發燒、乾咳、頭暈、有時合併腹瀉或嗅覺異常，上述兩種症狀是流感的罕見表現。

尤其「SARS-CoV2病毒」比「流感」病毒更容易存活在環境裡，是可以在不鏽鋼表面中最常存活9天，一般的塑膠製品也能存活2-3天，相對一般流感病毒僅能存活1-2天就消失，因此SARS-CoV2病毒的傳染力是比流感病毒更強。

王唯堯指出，今年流感疫苗將從10月5日開始施打，符合學齡前幼兒、50歲以上民眾、孕婦、6個月內嬰兒父母、高風險慢性病患、重大疾病及罕見疾病者等公費流感接種者到醫療院、所進行疫苗施打，更希望非符合公費接種對象者能自費接種，提升自我健康保護力。

王唯堯建議，一旦COVID-19進入社區造成流行，施打流感疫苗者將不容易罹患流感，也能協助醫師在第一時間區別「流感」與「COVID-19」的差異，儘早診斷病情，避免擴大感染的情形發生。

(中時 )