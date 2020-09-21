緯創(3231)旗下緯創醫學科技與加拿大B-Temia公司合作推出可輔助行走的下肢外骨骼機器人「Keeogo 啟而走」，歷經醫藥品查驗中心的指標案件輔導臨床、食藥署細心了解、雙向溝通及嚴格審查，緯創醫學提供完善之審查文件，於2020年8月19日正式取得TFDA-二類認證，同時送件審查的B-Temia公司也以同一產品於美國時間9月9日取得US FDA 510(k)認證。此次台灣衛福部領先美國食品藥物監督管理局(US FDA)近三周時間給證，也顯示台灣相關單位對於先進醫療器材的卓越判斷與對於民眾福祉的重視。

「Keeogo 啟而走」正式在台灣上市，Keeogo為一款重量輕、輔助力大的動力外骨骼機器人，整合了機器人控制、人因工程、電磁系統、軟體、與大數據運算等技術，其主要訴求是輔助因中風而行動不便的民眾能更方便的日常行走。透過行動感測器感應髖關節與膝蓋角度的變化，Keeogo以專利的人工智能技術帶動伺服馬達、輸出精準的動力輔助使用者完成行動，讓中風後走路不便或緩慢的人移動更便利，在日常生活行動重獲自主權、也重獲自信心。

緯創醫學科技總經理黃俊東表示：「台灣已經邁入高齡化社會，伴之而來更多因老化和退化造成生活不便的現象，Keeogo在台灣及全球各地陸續取得認證是一個很重要的里程碑，緯創醫學將繼續發展智慧科技輔具，造福更多有需要的人。」

緯創醫學科技將與康科特股份有限公司聯手推動機器人外骨骼設備，並在全台各處建立機器人復能中心，藉由高科技的外骨骼等產品成為跨領域、多面向復能標竿。

康科特公司董事長劉靜怡表示:「Keeogo啟而走順利取得衛福部醫療器材的許可證，有了官方專業的認證，就像給我們第一線的醫療復健團隊打了一劑強心針。」

(時報資訊)