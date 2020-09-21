龍眼林福利協會總幹事廖振益多年來提供中寮鄉村民的老人送餐服務。（廖振益提供，蕭承訓台北傳真）

今天是921地震21周年，當年傷亡最嚴重的南投縣中寮鄉雖已重建，但年輕人口外移，獨居長者照護成新問題。當年在瓦礫堆救出27人的「內褲村長」廖振益，災後成立龍眼林福利協會，成守護當地獨居長者的主力，他說：「若非頂新魏應交、魏應充兄弟12年來默默捐助上千萬元，中寮鄉親沒辦法獲得這麼好的照顧服務！」

1999年921凌晨1點多，睡夢中驚醒、只穿內褲就往外衝的龍安村長廖振益，和其他人年輕人在瓦礫堆中救出27人，一夕成名，災後他先開辦「公共食堂」每日供餐給數百位災民與志工，之後又改推重建工作站、龍眼林社區學園，最後在2011年轉型為「龍眼林福利協會」，提供老人送餐、日間照顧、關懷訪視等服務。

目前擔任協會總幹事的廖振益說，為了穩定當地農民經濟，協會也從農民手上收購龍眼乾，加工出售補貼協會服務經費。去年氣候異常農產欠收，協會今年少了這部分收入，加上疫情影響捐款減少，運作一度陷入困境。

他表示，災後第4年，外界進入中寮的捐款幾乎為零，協會苦撐到2008年時，幾乎要停擺，魏應充兄弟看到報導，每年主動捐款上百萬元，十幾年下來已捐上千萬元。「這對偏鄉的小團體是天文數字，尤其魏應充今年在入獄的情況下，還找人捐200萬元給龍眼林紓困。」廖振益感動地說。

頂新多年前被捲入油品食安事件，法院釐清案情後，去年已判決混油的大統長基與製造餿水油的強冠需各賠頂新、味全7000多萬元與1億多元，越南油案一審判頂新無罪，二、三審改判重罪，目前纏訟中。

廖振益說，一個在油案前已默默捐出這麼多錢給偏鄉團體的企業家，怎麼可能為了賺錢去賣有問題的油，「政府當年都已認可頂新成品油符合國家標準，可以賣給民眾吃，竟然又說政府檢驗合格不代表安全，這種政府可以廢掉了！」

在921周年之際，廖振益特別感謝魏氏兄弟與社會各界這些年的協助，讓協會可成為穩定中寮鄉老人生活、減輕年輕人負擔的力量，也呼籲社會各界多重視中寮與許多偏鄉的老人照護問題。

(中時 )