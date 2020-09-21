華爾街上周五的集體下跌，歐洲部分國家重起封鎖措施，投資人並衡量到南韓出口新數據表現。南韓股市上午上下震盪，在生物和化學的主要權值股出現跌勢。

周一南韓KOSPI指數跌1.6點或-0.07%，為2410點。晨間開盤強勁，後因生物和化學的大型股下跌而拖住大盤表現。

投資人對於全球疫情的不樂觀。在歐洲例如英國，另丹麥到希臘等多國家宣布重啟封鎖措施。然南韓周一的出口數據表現良好，抵銷了對全球疫情的憂慮。

主要大型個股表現互見。三星電子小漲0.84%，第二大晶片商SK海力士漲1.3%。

化學和生物股下跌。先前因分拆業務議題而大漲的樂金化學，上午跌5.5%。三星生物製藥跌0.17%，賽特瑞恩跌2.9%。

汽車股上漲，現代汽車漲3.3%，子公司起亞汽車漲2.5%。

外資為淨賣家，上午在主板賣超8億韓元。

韓元上午跌2.0%，1262.35韓元兌一美元。

(時報資訊)