散熱廠-奇鋐(3017)及力致(3483)分別搶攻伺服器/資料庫中心及TGP薄型均溫板有成，讓上半年獲利表現亮眼，隨著新客戶及新產品開始出貨，奇鋐預估，下半年業績可望比上半年好，力致則預估，PC、手機、基站及車載可望推升下半年業績穩定成長。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇，經過公司多年努力，目前已拿下美國微軟及亞馬遜訂單，並已開始出貨，伺服器/資料庫中心，以及通訊產品也成為公司今年第2季及7月獲利大躍進的推手。

受惠於產品組合優化，以及工廠製造改善，奇鋐第2季營業淨利9.51億元，季增1.68倍，年增3.6倍，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為5.67億元，季增1.92倍，年成長1.45倍，單季每股盈餘為1.61元；累計前7月稅後盈餘為10.1億元，每股盈餘為2.86元，累計前8月合併營收為256.57億元，年成長14.58%。

由於美系及陸系客戶將於今年第4季到明年第1季開始出貨，奇鋐預估，下半年業績會比上半年好，明年公司亦有機會拿下騰訊、百度及FB等客戶，公司目標是毛利率一季比一季好，進而推升公司獲利穩定成長。

力致產品包括：熱導管、均溫板、超薄型均溫板(TGP)、主動式&被動式散熱模組，以及DC離心&軸流風扇，由於產品線完整，可以提供客戶各種散熱需求解決方案產品，成為公司競爭優勢。

目前力致除台灣新竹研發設計中心的總公司，在大陸有蘇州、四川重慶及四川華鎣3個廠區，其中蘇州聚力電機為主要生產據點，軸流/離心風扇(4KK)、車載風扇(1KK)、熱導管(2.4KK)、均溫板(1KK)及散熱模組(2KK)均有生產，重慶力耀科技以生產軸流風扇/離心風扇(3.5KK)為主，華鎣力泓電子則以生產散熱模組(1KK)、熱導管(1.2KK)，以及最新產品TGP薄型均溫板(2KK)為主。

看好5G手機散熱需求，力致開發TGP薄型均溫板，TGP產線已在第2季建置完成，預計第3季底到第4季開始出貨，力致預估，TGP將佔公司營收10%。

在PC相關產品因新冠肺炎疫情需求強勁，且大陸廠區恢復正常運作，營收攀升及產品組合較佳下，力致今年上半年稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為2.67元，累計前8月合併營收為35.79億元，年成長16.99%。

力致表示，公司於去年開始跨入基站，受到中美貿易衝突影響，上半年基站通訊較低迷，但下半年需求有往上增加，力致預計基站營收佔比會拉升，車載產品亦可望隨著車市需求回溫倍數成長，手機亦會因TGP在第3季末到第4季出貨從0開始成長，至於PC需求也將優於第2季或持平，相關產品可望帶動下半年業績成長。

(時報資訊)