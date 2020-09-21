「媽媽，我好想你，你在天上如果遇到地震，要記得快跑、快跑……。」921強震後的第8天，3個不滿8歲的孩子泓毅、育正、育廷，依然夜夜被地震惡夢驚醒。當年，這3個孩子親眼目睹自己的祖母、爸爸、媽媽，慘死在瓦礫堆中，那種揮之不去的夢魘，宛如鬼魅般纏住。

高大成921地震驗百遺體 驚爆「混屍」一眼揪詐領

憶921地震當天，家住東勢粵寧里的林家，被夷為一堆瓦礫，當晚林潤富在救出4歲的小兒子育廷，又再度回屋內搶救時，被掉落的橫樑活活打死，而他的妻子、母親，也都橫死在瓦礫堆中，直到天亮，8歲的長子泓毅、5歲的次子育正，才被人搶救出來。

921強震浩劫後的東勢鎮俯拾皆是斷垣殘壁，原本美麗的山城彷如戰後殘破不堪。（圖／中時資料照）

泓毅說，那晚好黑、好黑，他被壓住了出不來，一直叫媽媽，媽媽卻不理他，他哭到天亮，隔壁的伯父，才開著怪手，把他挖出來，他看到媽媽、爸爸、阿嬤，全身都是血躺在家門口，他才知道他們都死掉了，弟弟一直在問，爸爸為什麼要睡在這裡，可是伯母都不回答。

頓失親人的泓毅、育正、育廷，被伯母姚玉麗，帶往豐原朋友家，姚玉麗在東勢屋舍也是全毀，家中還有丈夫、年邁的婆婆和三個小孩，加上泓毅、育正、育廷，一家頓時成了9個人，她說，她房子屋舍還有幾百萬元的貸款沒繳，又遇到這種天災 ，她很擔心打零工維生的丈夫會養不起，可是這3個沒父、沒母的孩子，實在太可憐了，若送人領養，拆散兄弟三人，她真的捨不得，只好咬緊牙關，無論如何也要照顧他們長大。

(中時新聞網)