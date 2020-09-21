螺絲廠世豐(2065)配發現金股利約1.8元以及股票股利約1.86元今日除權息。開盤參考價47.55元，股價走低，盤中跌逾1元至46.35元，呈現貼息。

世豐第二季遞延之需求回籠、客戶回補庫存加上美國終端居家裝修需求提升，預估第三季營收比去年同期有2位數之成長，全年營收可望再創新高。上周五股價收在59.2元高點，今除息首日股價回檔。

第三季需求暢旺，世豐2020年8月營收1.96億元，改寫新高紀錄，年增18.59%；7月及8月營收都在1.9億元之上，預期季營收可望年增兩位數，也可比第二季增長兩位數。

隨著美國各州陸續解封重啟經濟活動，加上美國新屋開工數已連續兩個月逐月成長，帶動美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶急單需求，挹注烤漆螺絲及水泥螺絲主力螺絲產品銷售升溫；公司目前訂單能見度至11月，第四季可望延續比去年同期成長之力道，推估今年營收將再創新高，營收年增挑戰兩位數。世豐前8月營收13.53億元，年增率7.71%。

世豐近年隨著最大客戶需求增加，以及長尺寸螺絲的占比由之前的10%提升至30%，帶動業績成長。公司對第三季展望樂觀，法人估第三季營收年增逾1成，季增率可望達2位數，並比年增率更高。

世豐2020年上半年營收年增4.36%，再創同期新高，但受新台幣升值影響，獲利年減15.36%，每股淨利為2.08元，低於去年同期之2.48元。2020上半年，美國、亞洲、澳洲及歐洲地區營收比重分別為60%、12%、11%及7%，其中美國地區銷售較去年同期成長3%。

(時報資訊)