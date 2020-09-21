駐美代表蕭美琴在推特自介改成台灣駐美大使（Taiwan Ambassador to the US），引發關注。蕭美琴昨在臉書表示，她跟美國政府機關互動的正式職銜還是「台北經濟文化代表處代表」， 私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂。資深媒體人黃暐瀚也針對此事分析，並認為「台灣」二字有點斟酌空間。外交上，應叫「中華民國駐美大使」，要使用「台灣」當官銜的國名稱謂，是否該先取得台灣人民授權較適當？

蕭美琴昨指出，她跟美國政府機關互動的正式職銜還是很長的“Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office”，中文是「台北經濟文化代表處代表」。她表示，在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，「但也不是我自封自嗨」。蕭美琴強調，ambassador不但是對她現有工作的形容詞，事實上也已成許多美方各界友人稱呼她的方式。

對此，黃暐瀚在臉書指出，說「駐美大使」沒有問題，早在前總統馬英九時代，就已經通令外交部，駐外代表，通稱大使，有無邦交，都叫大使，尤其駐美、駐日跟駐星，尤其重要。不過黃提及，「台灣駐美大使」的「台灣」二字，就有點斟酌空間。外交上，應該叫「中華民國駐美大使」，要使用「台灣」當成官銜的國名稱謂，是不是應該先取得台灣人民的授權，比較適當？

同樣的議題，也適用在「台美建交」跟「重返聯合國」上面。黃暐瀚表示，要跟美國「恢復邦交」？還是「首度建交」？要讓「中華民國重返聯合國」？還是要用「台灣國」名義，第一次申請加入聯合國？這些外交政治動作，茲事體大，除了現實上能不能進之外，台灣民眾的「共識決」究竟為何？應該是在對美運作之前，就該先確立的事情。

對於有些人可能會認為，總統蔡英文都拿到817萬票，台灣早就過半民眾認同，國名應該是「台灣」。黃暐瀚說他同意這點，所以就該務實的啟動民意授權程序，進行修憲、修法，把國名、國號、國歌，都改成大部分民眾都接受的稱謂，這才叫民主國家，不是嗎？

(中時新聞網)