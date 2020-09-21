集保結算所主辦的第6屆「大專生金融就業公益專班」，19日於全國北、中、南、東區9所大學、10個專班同步開課，共有全台41所大專校院、630位應屆畢業生參加。集保表示，周邊單位將與核心學校將緊密合作，使公益專班的金融職前教育發揮到最大效益。

金管會主委黃天牧此次親赴致理科技大學，勉勵參與專班的受訓學員。他表示，對於家庭經濟狀況不佳的青年學子而言，學成就業是改善家庭經濟的重要途徑，惟其多數於就學期間需打工分擔家計或自籌學費，致影響學習成效及未來職涯選擇。

黃天牧強調，開設「大專生金融就業公益專班」的目的不僅著重金融人才基礎培訓，更結合公益及教育功能，幫助家庭經濟不佳的學生畢業後能憑藉所學，開啟「翻轉人生，金融圓夢」之鑰。

集保董事長林修銘表示，2015年起邀請金融周邊單位共同辦理「大專生金融就業公益專班」計畫，針對家庭經濟因素需協助的大專生，提供一系列金融專業課程訓練，並輔導其考取專業證照，強化其就業競爭力，結訓後更將提供就業媒合協助，協助其家庭經濟脫困。

第6屆「109學年度大專生金融就業公益專班」課程期間自2020年9月至2021年3月止，全程利用周六及周日上課，總計170小時。主辦單位貼心提供學員午餐、書籍講義、生活津貼及證照考試報名費等補助，讓同學能無後顧之憂、專心參與課程。

林修銘指出，「大專生金融就業公益專班」推出後立即獲得社會好評、辦理成效斐然，集保在各界期待下賡續辦理。金融周邊單位與核心學校將緊密合作，使公益專班的金融職前教育發揮到最大效益，運用金融核心專業，積極培力台灣青年、實踐社會公益。

(時報資訊)