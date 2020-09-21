今年全國技能競賽暨第46屆國際技能競賽國手選拔賽活動，漢翔(2634)「檢定型挖掘機操作模擬系統」首次亮相，成功將模擬應用技術，由航空產業跨入民生產業，設計出更貼近消費者生活的產品。

漢翔表示，因模擬機的發明，動輒數百萬的重型機具，可為使用者大幅降低設備損壞並節省訓練成本，提供安全的操作方式，供使用者檢討訓練成效，在上機實作前，漢翔的模擬訓練系統讓學生練習並獲得自信、不須擔心操作失誤造成危害。

漢翔開發「檢定型挖掘機操作模擬系統」，硬體設施包含仿真操作模擬座艙、動感平台、最新Mini LED顯示屏及主控台，可提供完整的技能檢定操作程序演練，而艙體設計真實反應應檢人的視效遮蔽效果，提供180度水平視角及90度垂直視角的影像範圍，使操作人員能完全融入於此一模擬真實情況的環境中。此外，除了上述模擬硬體設施，模擬座艙下方配置三軸動感平台裝置，操作時機體振動及路面即時作動回饋，可以讓體驗者更有臨場感。

(時報資訊)