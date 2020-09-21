中共中央機關報《人民日報》「鐘聲」專欄21日刊出題為「中國內政不容任何外來干涉」評論文章，表示近一段時間以來，美方大打「台灣牌」，9月18日開始，解放軍東部戰區在台海附近實戰化演練，「這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動」。

近日美方安排美國國務次卿克拉奇訪問台灣，是繼上月美國衛生與公眾服務部部長阿扎爾訪台後，美國又一高官對台灣進行訪問。

評論指，近一段時間以來，美台互動頻繁，美方大打「台灣牌」，對台軍售、派官員訪台等均是「突出表現」，美方在台灣問題上的任性妄為，明顯低估了台灣問題對中美關係的重大敏感意義，低估了中國維護國家主權和領土完整的決心意志。

評論說，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」。美方與民進黨加緊勾連，頻繁製造事端，嚴重違背其在台灣問題上所作承諾，是對中國的公然挑釁，是對中美關係的嚴重破壞，中方必作應有反制。

評論表示，任何「以台制華」、挾洋自重的企圖，都注定是痴心妄想、死路一條，奉勸美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

(旺報 )