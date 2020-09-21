以「台灣味」主題的悅・市集，主廚將台灣傳統小吃端上檯面，此為花生糖冰淇淋捲。（台北新板希爾頓酒店提供）

大廳酒吧「逸廊」雙人英式下午茶。（台北新板希爾頓酒店提供）

希爾頓三人房。（台北新板希爾頓酒店提供）

台北國際旅展ITF倒數1個月即將開跑，秋冬延續國旅熱潮，台北新板希爾頓酒店線上旅展搶先開賣，即日起至10日29日，除館內3間餐廳推出超值價外、還囊括住宿等多項優惠最高可享25折。業者表示，矚目新星為今年獲取亞太金獎名點獎的「青雅嫣紅鵝」，此次推出「嫣紅鵝6人合餐券」（1套8張，原價超過8萬元），旅展超殺價4萬8184元，加贈逸廊英式下午茶雙人券8張、希爾頓客房住宿券乙張，吃住都包省超大。

對於規劃10月連假或來趟秋冬輕旅的旅客，希爾頓平日雙人住宿券3500元、親子（3床）房4500元，可享星級飯店的多項設施及美食。青雅中餐廳的招牌「青雅嫣紅鵝」，選用台灣雲林的白羅曼鵝種、重達5公斤，搭配獨門配方醃製1晚、再風乾2晚，以多道工法燒製而成，「嫣紅鵝6人合菜」包含青雅手工開胃前菜4小蝶、豉椒醬蒸龍膽、上湯野菇鵝油浸時蔬，以及招牌嫣紅鵝三吃（京醬炒鵝鬆、韭黃銀芽爆鵝件、鵝骨酸菜湯泡飯），飯後的寶島鮮果盤。

以「台灣味」主題的悅・市集，主廚將黑白切、士林香腸、新竹炒米粉、蚵仔煎、龍鳳腿、魷魚羹呈現於餐檯，飲料則有珍珠奶茶跟花生糖冰淇淋捲、檸檬愛玉，街頭冷飲、懷舊甜品全都懷舊上桌。位於3樓的自助式餐廳「悅・市集」，推出「平日餐券」（1套10張）贈送青雅中餐廳港式點心吃到飽乙張，旅展價8620元；悅・市集「假日餐券」（1套10張）贈送青雅中餐廳嫣紅鵝合餐券乙張，旅展價1萬零380元（等同49折），團購最划算。

大廳酒吧「逸廊」雙人英式下午茶10月起更換菜式，草莓巧克力唇膏、杏桃提包、鹹點無花果配風乾火腿等9款小點，搭配2杯180元內飲品；線上旅展推出英式下午茶雙人餐券（1套10張）1萬零200元，加贈單瓶紅酒券乙張。另外，「餐廳現金券」送禮、自用都超值，每張面額1000元，每套10張販售，買1套贈輕乳酪蛋糕（6吋）及3張1000元現金券，買5套加贈希爾頓客房住宿乙晚。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )