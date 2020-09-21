隨著「一眉哥」安東尼戴維斯21日投進絕殺三分球，幫助湖人105比103氣走金塊取得西區決賽2連勝，「小皇帝」詹姆斯賽後大讚一眉哥，「他與眾不同，你在過去48小時聽到不少噪音，他就是踏上球場證明他為何是世界上最出色的球員之一！」

詹姆斯更在賽後第一時間分享安東尼戴維斯投進絕殺三分影片，更寫，「他真的與眾不同，安東尼戴維斯，你這個傻瓜！」充分感受到詹皇替一眉哥感到興奮不已的情緒，畢竟這是一眉哥生涯首次打分區冠軍賽，更首次在季後賽完成絕殺。

提到最後一波進攻布置，詹姆斯也稱讚了隆多，「隆多做了正確判斷，他排在季後賽助攻榜前10是有理由的。我以為那球會給我，但安東尼戴維斯從我身後繞出空檔，更面對約基奇防守果決出手，他必須拉高出手弧度，他就有這能力。」

至於金塊下半場的反撲，詹姆斯認為約基奇是很棒的球員，且命中一些關鍵球，「我們更讓他站上罰球線太多次了，這是我們不能做的事，停表得分將延緩我們節奏。我們知道對方今晚會戰鬥，當你想爭冠，過程絕不輕鬆，只能設法取勝。」

(中時 )