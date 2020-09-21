◎對美豬態度 侯友宜：不鼓勵更不要吃

前新北市長朱立倫日前指出若要美豬進口，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌要先帶頭吃美豬，新北市長侯友宜21日受訪時指出，他從不鼓勵大家吃有萊克多巴胺的美豬，不但不鼓勵也不希望進來，但既然檔不住，大家就不要吃。

◎經濟部官員遭施壓10年 沉痛請求重判收賄立委

遭立委蘇震清及廖國棟等人長期施壓的經濟部李姓官員，他堅持不妥協，他說有經濟部同仁因這樣的案子承受壓力失眠、頭痛，甚至不願留在這個工作上，他覺得很沉痛，希望法院從重量刑，重判這些涉貪立委。

◎凱達搶攻中秋商機 祭BBQ海陸雙饗

搶攻中秋烤肉商機，凱達大飯店要讓饕客們有個難忘的中秋佳節，百宴自助餐廳特別規劃「中秋BBQ海陸雙饗」自助餐，讓您享受完美中秋假期。另外家宴中餐廳推出應景小點「玉兔奶酪」，師傅精心打造玉兔外型，造型逼真且萌度爆表，口感滑嫩奶香濃郁，喜愛甜點的您絕對不能錯過！

◎中秋連假東部幹線熱銷 台鐵局再加開4班車

因應中秋4天連假花東地區旅運需求，台鐵局今日再宣布，將於10月1日至10月4日再加開4列次東部幹線列車。

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(中時新聞網)