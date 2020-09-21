美股弱勢，台股12900點站不穩！

美國總統大選腳步漸近，美股震盪劇烈，上周美股三大指數連三周收黑，讓奮力抵抗空頭欲走自己的路台股指數腳步蹣跚，上周除息的台積電(2330)未能順利填息，顯示市場對位於13000點附近的台股多觀望保守，尤其是蘋果新機發表後股價連日收低，蘋果概念股蒙受壓力，且近期新台幣強升，今天早盤升破29元關卡，不利外銷及電子股，今天以低盤開出的台股指數雖然因台積電止跌反彈，以及大立光(3008)及玉晶光(3406)回神，一度翻紅攻高至12950點，不過中場過後賣壓湧現，台積電由紅翻黑，電子及傳產權值股普遍走弱，台股指數翻黑下探，資金轉向營建類股、塑化類股及中小型股，愛山林(2540)、亞諾法(4133)、陽程(3498)、聚隆(1466)及進泰電子(3465)等盤中股價逆勢漲停，台塑(1301)在權值股積弱不振下逆揚，台股指數開低拉高後再殺低，未能站穩12900點，且5日線得而復失，截至11點15分，加權股價指數12833.24點，下跌42.38點，成交量1093.48億元；OTC指數為168點，下跌0.91點，成交量290.13億元。

今日上市各類股以營建類股表現最佳，上漲1.05%，其次是塑化類股及橡膠類股，分別上漲0.5%及0.45%，表現較差者為玻璃類股、觀光類股及電機類股，其中玻璃類股下跌2.04%，觀光類股下跌1.47%，電機類股下跌1.12%；上櫃部分，表現最佳為營建類股，上漲0.4%，表現最差為網路通信類股，下跌1.18%。

就技術面來看，近期美股震盪劇烈，台股持續高檔整理，上周加權股價指數收盤為12875.62點，累計一周上漲199.67點，漲幅為1.58%，周K線收紅K，已連2紅K，周成交值為9741.49億元，較前一周下滑，是連續第2周下滑，OTC收盤指數為168.91點，累計一周上漲4.74點，漲幅為2.89%，周K線收紅K，周成交值為2562.51億元，較前一週下滑，是連續第4周下滑；今天台股在台積電撐盤無力下，指數回防10日線；台股近期受台積電領軍大漲下大幅反彈，指數一度突破萬三點關卡，逼近前波高點13031點，由於季線持續走揚，加上中長期均線呈現多頭排列，提供指數下檔強力支撐；不過，萬三點關卡以上賣壓沉重，整體走勢呈現上有壓下有撐局面，預期指數將維持區間整理。

分析師表示，上周台積電意外貼息，拖累加權指數持續拉回整理。考量美國總統大選選情激烈，美中關係緊張升溫，且美國新刺激經濟方案前景不確定，影響美股短期面臨回檔整理；而且目前台股上檔萬三關卡套牢賣壓沉重，且量能持續萎縮，買盤縮手，不利指數上攻；建議高出低進、獲利了結、落袋為安，選股重於指數，聚焦業績類股，包括遠距受惠股、風力發電、鋼鐵、航運及高爾夫球等族群。

景碩(3189)今年下半年擺脫SLP包袱重回獲利軌道，2021年主要客戶Xilinx受惠華為禁令分食海思市占，且ABF網通客戶新料號報價優於預期，接單能見度已到2021年第1季，重回過去獲利循環水準；信驊(5274)英特爾及超微預計於第4季發表新一代伺服器平台，供應鏈預期伺服器大廠有望提前啟動備貨需求，遠端管理晶片大廠信驊，營運可望升溫；譜瑞(4966)受惠居家辦公浪潮，NB面板解析度升級為eDP/源極驅動IC業務挹注動能，後續蘋果iPad Air即將拉貨，第3季到第4季具備營運動能，且在伺服器業務部分，第四代PCIe已開始出貨，在高速傳輸需求加持下，2021年營運將持續成長，均是可逢低佈局標的。

(時報資訊)